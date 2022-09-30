علي الحايكي يتوّج ببطولة المملكة التصنيفية تحت 13 عامًا للإسكواش

وتسلم وليد الورد لاعب نادي الهلال الميدالية الفضية ومكافأة مالية بعد أن حلّ في المرتبة الثانية، فيما جاء ثالثًا مهدي المغلق لاعب نادي الصفا؛ حيث تسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، وجاء رابعًا يوسف العقيلي لاعب نادي الصفا؛ حيث تسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية.