رياضة

علي الحايكي يتوّج ببطولة المملكة التصنيفية تحت 13 عامًا للإسكواش

علي الحايكي يتوج بلقب بطولة المملكة التصنيفية للإسكواش
علي الحايكي يتوج بلقب بطولة المملكة التصنيفية للإسكواش
سبق
سبق

توج علي الحايكي لاعب إسكواش نادي الصفا بلقب بطولة المملكة التصنيفية تحت 13 عامًا للإسكواش التي أقيمت على ملاعب نادي الهلال خلال المدة من 29 إلى 30 سبتمبر، بمشاركة 19 لاعبًا وينظمها الاتحاد السعودي للإسكواش.

وسلم المدير التنفيذي لاتحاد الإسكواش، خالد السعد اللاعب علي الحايكي؛ كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية.

وتسلم وليد الورد لاعب نادي الهلال الميدالية الفضية ومكافأة مالية بعد أن حلّ في المرتبة الثانية، فيما جاء ثالثًا مهدي المغلق لاعب نادي الصفا؛ حيث تسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية، وجاء رابعًا يوسف العقيلي لاعب نادي الصفا؛ حيث تسلم الميدالية البرونزية ومكافأة مالية.

بطولة المملكة التصنيفية تحت 13 عاماً للإسكواش
الاعب علي الحايكي

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