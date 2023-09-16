الاتفاق يواصل تألقه على حساب أبها ويرتقي لمربع الكبار.. في دوري روشن

واصل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، تحقيق نتائجه الإيجابية، بتغلبه خارج أرضه على مضيفه فريق أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر المهاجم الفرنسي موسى ديمبلي بوضع الاتفاق في المقدمة بعد أن تلقى تمريرة ذكية من قائد الفريق جوردان هندرسون ليهيأها لنفسه ويسدد كرة قوية داخل شباك الحارس الروماني أنتون تشيبريان، معلنة عن أول أهداف اللقاء؛ وذلك في الدقيقة 58.
وأضاف المهاجم السويدي روبين كوايسون ثاني أهداف الضيوف من تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت في سقف المرمى عند الدقيقة 75.
وأطلق حامد الغامدي رصاصة الرحمة بمرمى أبها بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 82 مستغلًا تمريرة عرضية من ديماراي غراي لم يتوانَ في إيداعها شباك الحارس الروماني.
وفي الأنفاس الأخيرة للمباراة قلّص أصحاب الضيافة النتيجة عن طريق توكو إكامبي من علامة الجزاء التي احتسبها الحكم سلطان عكيري؛ وذلك في الدقيقة (90+8).
بهذه النتيجة رفع الاتفاق رصيده إلى 13 نقطة وضعته في المركز الرابع مؤقتًا؛ بينما تَوَقف رصيد فريق أبها عند 6 نقاط في المركز العاشر بجدول الترتيب.