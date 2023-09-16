الاتفاق يواصل تألقه على حساب أبها ويرتقي لمربع الكبار.. في دوري روشن

واصل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، تحقيق نتائجه الإيجابية، بتغلبه خارج أرضه على مضيفه فريق أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم عصر اليوم السبت، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السادسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.