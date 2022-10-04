بمشاركة "العابد" و"آرون سالم".. الشباب يواصل الاستعداد للرائد

واصل الفريق الكروي الأول بنادي الشباب مساء اليوم الثلاثاء تحضيراته الميدانية، استعداداً لمواجهة "الرائد" ، الخميس المقبل ، ضمن منافسات الجولة السادسة من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
بدأت الحصة التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو لمدة 15 دقيقة ، قبل أن تنطلق التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقة ، أجرى بعدها المدرب الإسباني "مورينيو" تمارين فنية في منتصف الملعب ، حيث شهدت تطبيق الجمل التي اعتمدها المدير الفني في لقاء الرائد .
وقبل أن يختتم المدير الفني الحصة التدريبية فرض مناورة تكتيكية طبق من خلالها اللاعبون النهج التكتيكي الذي أعده للمباراة.
وشهد المران مشاركة الثنائي نواف العابد وآرون سالم في التدريبات الجماعية بعد انتهاء برنامجهما العلاجي ، كما شهدت التدريبات متابعة وحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان.