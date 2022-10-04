بمشاركة "العابد" و"آرون سالم".. الشباب يواصل الاستعداد للرائد

بدأت الحصة التدريبية بمحاضرة فنية عبر الفيديو لمدة 15 دقيقة ، قبل أن تنطلق التدريبات بتمارين إحماء وتسخين ولياقة ، أجرى بعدها المدرب الإسباني "مورينيو" تمارين فنية في منتصف الملعب ، حيث شهدت تطبيق الجمل التي اعتمدها المدير الفني في لقاء الرائد .