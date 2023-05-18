في مؤجلة من الجولة 26.. ظروف الهلال (تغري) ضمك لخطف النقاط الثلاث والبقاء مع الكبار

يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره ضمك، وذلك عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، في مباراة مؤجلة من الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.