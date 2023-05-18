في مؤجلة من الجولة 26.. ظروف الهلال (تغري) ضمك لخطف النقاط الثلاث والبقاء مع الكبار

يحل فريق الهلال الأول لكرة القدم ضيفًا على نظيره ضمك، وذلك عند التاسعة من مساء اليوم الجمعة، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها، في مباراة مؤجلة من الجولة 26 من دوري روشن السعودي للمحترفين.
الهلال يدخل اللقاء وهو في المركز الرابع برصيد 50 نقطة، ويسعى إلى خطف المركز الثالث من الشباب في حال تجاور عقبة ضمك، بقيادة مساعد المدرب الأرجنتيني "ايميليانيو دياز".
في المقابل يأمل ضمك الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور وحصد النقاط الثلاث التي تدفع بالفريق إلى مناطق الأمان والبقاء رسميًا مع الكبار، حيث إن رصيده الحالي 32 نقطة في المركز العاشر.