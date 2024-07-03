نجوم دوري روشن يواصلون كتابة التاريخ في بطولة "اليورو 2024"

وسيلعب سبعة لاعبين من دوري روشن السعودي في دور الثمانية من البطولة، بعد إتمام انتقال الإسباني "ناتشو" لفريق القادسية، ومن المتوقّع أن يتواجد لاعبان يمثّلان الدوري السعودي في المربع الذهبي على أقلّ تقدير، ومن الممكن أن يرتفع العدد إلى خمسة وفقًا للنتائج المنتخبات المتبارية.