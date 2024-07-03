نجوم دوري روشن يواصلون كتابة التاريخ في بطولة "اليورو 2024"

سجّل دوري روشن السعودي للمحترفين، عبر نجومه، حضورًا قويًّا في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024"، فكان ضمن قائمة الـ10 دوريات الأعلى تمثيلًا في البطولة وقت انطلاقتها.
وواصل نجومُ دوري روشن السعودي تألُّقَهم وحضورهم المميز في كتابة التاريخ مع منتخبات بلادهم، بقيادتها للدور ربع النهائي، الذي ستنطلق منافساته يوم الجمعة المقبل.
ومع إسدال الستار عن منافسات دور ثمن النهائي في كأس أمم أوروبا، حافظ الدوري السعودي على مكانته الكبيرة في البطولة، بتأهل سبعة لاعبين من أصل 15 لاعبًا شاركوا في البطولة منذ انطلاقتها، إلى الدور ربع النهائي.
وسيلعب سبعة لاعبين من دوري روشن السعودي في دور الثمانية من البطولة، بعد إتمام انتقال الإسباني "ناتشو" لفريق القادسية، ومن المتوقّع أن يتواجد لاعبان يمثّلان الدوري السعودي في المربع الذهبي على أقلّ تقدير، ومن الممكن أن يرتفع العدد إلى خمسة وفقًا للنتائج المنتخبات المتبارية.
ويمثّل اللاعبون المتأهّلون الـ7 خمسةَ أندية في دوري روشن؛ وهم لاعبان من النصر "البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإسباني أيمريك لابورت"، والبرتغالي روبن نيفيز "الهلال"، والفرنسي نغولو كانتي "الاتحاد"، الهولندي جورجينو فينالدوم "الاتفاق"، التركي ديميرال "لاعب الأهلي"، الإسباني ناتشو "القادسية".