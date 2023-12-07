كبار لاعبي آسيا ينافسون أبطال السعودية.. في البطولة المفتوحة للجولف

أعلن منظمو النسخة الثامنة من بطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة ، عن بدء طرح تذاكر البطولة التي تمثل إحدى الجولات الآسيوية، وتقام خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2023 في نادي الرياض للجولف، في العاصمة الرياض.
وتتوفر التذاكر بأسعار في متناول الجميع تبدأ من 25 ريالاً سعودياً، ويمكن للأطفال دون سن 18 عاماً الحضور مجاناً . ولكن برفقة شخص بالغ يحمل تذكرة دخول.
وستشهد الجولة الأخيرة في نهاية هذا الموسم تتويج بطل وسام الاستحقاق فيما سيواجه اللاعبون فرصتهم الأخيرة لتأمين مركز ضمن أفضل 65 ترتيباً للانتقال إلى جولة الموسم المقبل 2024.
وبعد الانتقال من جولة التنمية الآسيوية في عام 2022 إلى الجولة الآسيوية الكاملة مما يؤكد على العلاقات الوثيقة بين جولف السعودية والجولة الآسيوية للعبة، كما سيشمل المجال المكون من 120 لاعباً أفضل 80 لاعباً مرشحاً لوسام الاستحقاق للعام 2023 .
وسيمنح الحدث المشجعين وعشاق اللعبة الفرصة لرؤية أبرز لاعبي الجولف السعوديين المحترفين منهم عثمان الملا وفيصل سلهب وسعود الشريف إلى جانب كبار اللاعبين "العالميين والآسيويين".
وستوفر البطولة الفرصة للجميع لمتابعة هذا الحدث الرياضي الهام بوجود لاعبين محترفين وملهمين وبهدف "كسر المستحيل" تأتي مشاركة اللاعب الإنجليزي سفير الجولف السعودية الملهم كيب بوبورت، الذي يحتل المرتبة الأولى في التصنيف العالمي للاعبي الجولف ذوي الإعاقة، جنباً إلى جنب مع أفضل المحترفين والرائدين في العالم مما يدل على انفتاح البطولة على العالم ككل.
وبهذه المناسبة قال نوح علي رضا ، الرئيس التنفيذي في جولف السعودية : " نعتبر أن انضمام البطولة هذا العام إلى الجولة الآسيوية باعتبارها الأخيرة على الأجندة الآسيوية تطوراً كبيراً ومثيراً لبطولة السعودية المفتوحة للجولف المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة".
وأضاف: "في كل عام نستضيف فيه البطولة تصبح أكبر وأفضل ونحن فخورون بشكل خاص بالفرصة التي تمنحها هذه البطولة للاعبي الجولف في المملكة العربية السعودية وكذلك اللاعبون العرب من خلال التنافس في منافسات من الدرجة الأولى وهذا الأمر لا يسمح بتطوير مستويات مهاراتهم فحسب وإنما اختبار قدراتهم في مواجهة لاعبين من دول مختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب المنافسة في بيئة منافسة من خلال الجولة الآسيوية.