كبار لاعبي آسيا ينافسون أبطال السعودية.. في البطولة المفتوحة للجولف

وأضاف: "في كل عام نستضيف فيه البطولة تصبح أكبر وأفضل ونحن فخورون بشكل خاص بالفرصة التي تمنحها هذه البطولة للاعبي الجولف في المملكة العربية السعودية وكذلك اللاعبون العرب من خلال التنافس في منافسات من الدرجة الأولى وهذا الأمر لا يسمح بتطوير مستويات مهاراتهم فحسب وإنما اختبار قدراتهم في مواجهة لاعبين من دول مختلفة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى جانب المنافسة في بيئة منافسة من خلال الجولة الآسيوية.