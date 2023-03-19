"ياسر المسحل" مرشحاً وحيداً لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

أعلنت لجنة انتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم (الـدورة الخامسة) عن تقدم ياسر المسحل ملفه الانتخابي كمرشح وحيد لمنصب الرئيس، مشيرة في الوقت ذاته أن ملفه مستوفياً للشروط الانتخابية .
وبذلك يقترب ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، من الاحتفاظ بمقعده، فترة ثانية تمتد لمدة أربعة أعوام قادمة.
وقال الاتحاد في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" جاء فيه: "إشارة إلى البرنامج الزمني المعلن من لجنة الانتخابات بتاريخ 1 مارس 2023 لانتخابات مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم (الـدورة الخامسة) وفقًا للفقرة (1) من المـادة (8) من لائحة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم، وحيث تم فتح باب الترشح اعتبارًا من تاريخ 5 مارس 2023 وحتى 11 مارس 2023 فقد تقدم للجنة خلال تلك الفترة مترشح واحد فقط بقائمته الانتخابية".
وأضاف البيان: "بناءً على البرنامج الزمني قامت اللجنة بفحص وتدقيق ملف المترشح في الفترة من تاريخ 12-16 مارس 2023 وفقًا لاختصاصاتها بموجب الفقرتين (3 و5) من المادة (8) من لائحة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم، وبعد اطلاعها على الفقرة (4) من المادة (26) والفقرة (2) من المادة (33) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القـدم والمادة (13) من لائحة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القـدم، والمتعلقة بشروط الترشح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فقد تبين للجنة استيفاء المترشح وقائمته الانتخابية للشروط".
وجاءت القائمة الانتخابية الأولية المترشحة لمجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم على النحو التالي:
ياسر بن حسن المسحل - الرئيس
الأستاذة: لمياء بنت إبراهيم بن بهيان - نائباً للرئيس
الأستاذ. خـالـد بن عواض الثبيتـي – عضواً
الدكتور. خالد بن عبدالعزيز بن مقرن - عضواً
الأستاذ. علـي بن محمـد الشعيـلان - عضواً
الأستاذ. . معيض بن محمد الـشهـري - عضواً
الأستاذ. . نزيه بن عبدرب النبي آل نصر - عضواً
الأستاذ: تركي بن عبدالرحمن السلطان - عضواً
المهندس: عبدالعزيز بن حسن العفالـق - عضواً
الأستاذ. ". نعيم بن بكر البكر - عضواً
الأستاذ. . عبدالله بن فيصل حماد – عضواً.