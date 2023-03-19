"ياسر المسحل" مرشحاً وحيداً لرئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم

وأضاف البيان: "بناءً على البرنامج الزمني قامت اللجنة بفحص وتدقيق ملف المترشح في الفترة من تاريخ 12-16 مارس 2023 وفقًا لاختصاصاتها بموجب الفقرتين (3 و5) من المادة (8) من لائحة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القدم، وبعد اطلاعها على الفقرة (4) من المادة (26) والفقرة (2) من المادة (33) من النظام الأساسي للاتحاد السعودي لكرة القـدم والمادة (13) من لائحة الانتخابات للاتحاد السعودي لكرة القـدم، والمتعلقة بشروط الترشح لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، فقد تبين للجنة استيفاء المترشح وقائمته الانتخابية للشروط".