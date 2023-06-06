البلجيكي يانيك فيريرا مدربًا للرياض بدوري روشن

ودرب شارلروا في عام 2012 وبعد سنة واحدة انتقل إلى تدريب نادي سينت ترويدن وفي سبتمبر 2015 تم تعيينه مدربًا لنادي ستاندارد ليج وله تجربة في الدوري السعودي حين درب الفتح في منتصف موسم 2019/2020 وحتى يناير 2022، حيث قاده في 73 مباراة حقق من خلالها 26 فوزًا و28 تعادلاً فيما خسر 19 مواجهة.