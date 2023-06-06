البلجيكي يانيك فيريرا مدربًا للرياض بدوري روشن

أعلنت إدارة نادي الرياض الصاعد حديثًا لدوري روشن السعودي للمحترفين التعاقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا لتولي الدفة الفنية للفريق في موسمه الأول بدوري المحترفين.
وصعد فريق الرياض رسميًا إلى دوري المحترفين السعودي بعد غياب دام 18 عامًا.
وغرد الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" قائلاً: "البلجيكي يانيك فيريرا مدربًا لمدرسة الوسطى.. مرحبًا بالكوتش لقيادة فخر الرياض".
بدأ فيريرا البالغ من العمر "42 عامًا" حياته التدريبية مع شباب أندرلخت البلجيكي عام 2004 إلى 2010 ووقتها وجد مع روميلو لوكاكو مهاجم مانشستر يونايتد المعار لصفوف إنتر ميلان حاليًا.
ودرب شارلروا في عام 2012 وبعد سنة واحدة انتقل إلى تدريب نادي سينت ترويدن وفي سبتمبر 2015 تم تعيينه مدربًا لنادي ستاندارد ليج وله تجربة في الدوري السعودي حين درب الفتح في منتصف موسم 2019/2020 وحتى يناير 2022، حيث قاده في 73 مباراة حقق من خلالها 26 فوزًا و28 تعادلاً فيما خسر 19 مواجهة.