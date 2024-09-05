"فالكم الفوز".. عبدالعزيز بن تركي: كل التوفيق لصقورنا في بداية مشوارهم نحو كأس العالم

وتنطلق المباراة بين منتخبي السعودية وإندونيسيا، مساء اليوم الخميس، وتحديدًا في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.