رياضة

"فالكم الفوز".. عبدالعزيز بن تركي: كل التوفيق لصقورنا في بداية مشوارهم نحو كأس العالم

قبل ساعات من مواجهة إندونيسيا الليلة ضمن منافسات الدور الثالث من تصفيات مونديال 2026
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
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عبر وزير الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن تمنياته بفوز المنتخب السعودي في لقائه المهم اليوم أمام إندونيسيا.

وقال الوزير عبر صفحته بموقع "إكس": كل التوفيق لصقورنا في بداية مشوارهم نحو التأهل لنهائيات كأس العالم 2026 -بإذن الله- فالكم الفوز يا أبطال.

ويواجه المنتخب السعودي الأول لكرة القدم نظيره منتخب إندونيسيا، ضمن منافسات الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026 عن قارة آسيا.

وتنطلق المباراة بين منتخبي السعودية وإندونيسيا، مساء اليوم الخميس، وتحديدًا في تمام الساعة الـ9 مساء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة" في جدة.

المنتخب السعودي
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
كأس العالم 2026

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