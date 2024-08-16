لويس كاسترو: نتمنى أن نقدم مباراة تُشرّف الكرة السعودية

قال لويس كاسترو مدرب فريق النصر: تنتظرنا مباراة صعبة وكبيرة غدًا من فريقين كبيرين في الملعب، ونتمنى أن نقدم مباراة تُشرّف الكرة السعودية.
وجاء حديث المدير الفني البرتغالي في المؤتمر الصحفي، الذي يسبق المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي 2024، أمام الهلال، يوم الجمعة.
وأضاف: يهمني أن يقدم فريقي أفضل أداء غدًا على أرض الملعب من أجل الفوز بهذه البطولة، الجميع يعرف قيمة الهلال، لعبنا أمامه نهائيين.. فزنا في البطولة العربية.. وخسرنا الثانية بضربات الترجيح.
وتابع: من الرائع أن نرى أطفالًا صغارًا بشغف كبير لكرة القدم.. وجمهور النصر دائمًا ما يكون موجودًا، فأكثر أمر يسعد المدرب رؤية جماهير النادي سعداء بالانتصارات والبطولات.. وهذا هدفنا الأول دائمًا، ونتطلع إلى إسعاد جماهيرنا بالكأس غدًا.