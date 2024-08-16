لويس كاسترو: نتمنى أن نقدم مباراة تُشرّف الكرة السعودية

وتابع: من الرائع أن نرى أطفالًا صغارًا بشغف كبير لكرة القدم.. وجمهور النصر دائمًا ما يكون موجودًا، فأكثر أمر يسعد المدرب رؤية جماهير النادي سعداء بالانتصارات والبطولات.. وهذا هدفنا الأول دائمًا، ونتطلع إلى إسعاد جماهيرنا بالكأس غدًا.