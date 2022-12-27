رياضة

ضمن منافسات بطولة السوبر لغرب آسيا.. سلة النصر تخسر أمام السد القطري

جانب من لقاء النصر والسد ضمن منافسات بطولة السوبر لغرب آسيا لكرة السلة
جانب من لقاء النصر والسد ضمن منافسات بطولة السوبر لغرب آسيا لكرة السلة
سبق
سبق

ضمن منافسات بطولة السوبر لغرب آسيا لكرة السلة، خسر فريق النصر السعودي أمام نظيره السد القطري 78-77 في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء على صالة وزارة الرياضة في الرياض.

وأقيمت المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية الخاصة بمنطقة الخليج، في البطولة القارية.

انتهت الفترة الأولى بتعادل الفريقين بنتيجة 17-17، بينما شهدت الفترة الثانية تفوقاً وأفضلية لفريق النصر، الذي نجح في التفوق على نظيره القطري بنتيجة 47-34.

وفي الفترة الثالثة تراجع مستوى فريق النصر، لينجح السد القطري في تقليص الفارق والتقدم بنتيجة 61-59.

وفي الفترة الرابعة قدم الفريقان أداء متكافئاً، إلا أن السد القطري حقق انتفاضة مفاجئة، استطاع من خلالها إنهاء اللقاء لصالحه.

نادي النصر
كرة السلة
نادي السد القطري
صالة وزارة الرياضة بالرياض
بطولة السوبر لغرب آسيا لكرة السلة

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