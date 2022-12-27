ضمن منافسات بطولة السوبر لغرب آسيا.. سلة النصر تخسر أمام السد القطري

ضمن منافسات بطولة السوبر لغرب آسيا لكرة السلة، خسر فريق النصر السعودي أمام نظيره السد القطري 78-77 في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء على صالة وزارة الرياضة في الرياض.