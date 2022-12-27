ضمن منافسات بطولة السوبر لغرب آسيا.. سلة النصر تخسر أمام السد القطري

ضمن منافسات بطولة السوبر لغرب آسيا لكرة السلة، خسر فريق النصر السعودي أمام نظيره السد القطري 78-77 في اللقاء الذي أقيم اليوم الثلاثاء على صالة وزارة الرياضة في الرياض.
وأقيمت المباراة ضمن منافسات المجموعة الثانية الخاصة بمنطقة الخليج، في البطولة القارية.
انتهت الفترة الأولى بتعادل الفريقين بنتيجة 17-17، بينما شهدت الفترة الثانية تفوقاً وأفضلية لفريق النصر، الذي نجح في التفوق على نظيره القطري بنتيجة 47-34.
وفي الفترة الثالثة تراجع مستوى فريق النصر، لينجح السد القطري في تقليص الفارق والتقدم بنتيجة 61-59.
وفي الفترة الرابعة قدم الفريقان أداء متكافئاً، إلا أن السد القطري حقق انتفاضة مفاجئة، استطاع من خلالها إنهاء اللقاء لصالحه.