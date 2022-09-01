رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "كولينا": تقنية "VAR" ستحقق المزيد من الإنصاف

وتابع كولينا في تصريحات للموقع الرسمي لفيفا، الخميس: «أتذكر اليوم جيداً، يوم تاريخي، لم أكن أعمل رسمياً مع فيفا في ذلك الوقت، لكنني كنت في باريس مع بعض الزملاء الآخرين، لمشاهدة مباراة إيطاليا ضد فرنسا ومتابعة حكام مساعد الفيديو لأول مرة في مباراة دولية».