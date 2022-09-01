رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "كولينا": تقنية "VAR" ستحقق المزيد من الإنصاف

قال بييرلويجي كولينا، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، إن استخدام تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، تعد واحدة من أكبر التغييرات في تاريخ كرة القدم.
وتابع كولينا في تصريحات للموقع الرسمي لفيفا، الخميس: «أتذكر اليوم جيداً، يوم تاريخي، لم أكن أعمل رسمياً مع فيفا في ذلك الوقت، لكنني كنت في باريس مع بعض الزملاء الآخرين، لمشاهدة مباراة إيطاليا ضد فرنسا ومتابعة حكام مساعد الفيديو لأول مرة في مباراة دولية».
وزاد كولينا: «لقد كنا جميعاً فضوليين للغاية لرؤية النتيجة، لكن يجب أن أعترف أيضاً بوجود بعض التوتر، لقد كانت المرة الأولى بالرغم من كل ذلك».
وأردف كولينا: «أتذكر أنني جلست في شاحنة صغيرة خارج الملعب في باريس مع رئيس فيفا الجديد آنذاك (جياني إنفانتينو)، حيث توجد فيها هذه التقنية، وكنت أوضح لإنفانتينو كيف تعمل تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو».
واستطرد: «كان ذلك في أول سبتمبر 2016، وفي السنوات الستة التي تلتها، لم تنجح تقنية التحكيم بمساعدة الفيديو (في إنهاء كرة القدم)، كما أفاد البعض في ذلك الوقت، ولكنها أصبحت الآن جزءاً من نسيج رياضتنا، وهو أمر صعب تخيل كرة القدم بدونها".
واختتم كولينا: «لقد كان لدي أنا وإنفانتينو ثقة كبيرة في أن تقنية فار ستنجح وستحقق المزيد من الإنصاف والعدل في مباريات كرة القدم، لقد ثبت أننا على حق بخصوص هذه التقنية.. ومع ذلك، منذ عام 2018، لم نكتف بما حققناه من أمجاد».