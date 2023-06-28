آخر تطورات مفاوضات النصر مع لانس الفرنسي للتعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا

كشف الصحفي "سانتي اونا" عن آخر تطورات مفاوضات النصر مع نادي لانس الفرنسي، للتعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا، لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وقال الصحفي الذي يعمل في "footmercato" الفرنسية: بحسب مصادر داخلية بالنادي، فقد تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين النصر، وسيكو فوفانا، حيث تم أيضاً التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لانس.
وأشار الصحفي بحسابه الشخصي عبر "تويتر" إلى أن قيمة شراء عقده ستقترب من 30 مليون يورو، مشدداً على أنه يتبقى بعض التفاصيل الصغيرة، لإتمام الصفقة.
انضم سيكو فوفانا البالغ من العمر 28 عاماً، إلى صفوف نادي لانس في أغسطس 2020، قادماً من أودينيزي الايطالي، كما يلعب للمنتخب الإيفواري منذ 2017.