آخر تطورات مفاوضات النصر مع لانس الفرنسي للتعاقد مع الإيفواري سيكو فوفانا

وقال الصحفي الذي يعمل في "footmercato" الفرنسية: بحسب مصادر داخلية بالنادي، فقد تم التوصل إلى اتفاق شفهي بين النصر، وسيكو فوفانا، حيث تم أيضاً التوصل إلى اتفاق مبدئي مع لانس.