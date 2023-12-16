رياضة

البرازيلي "ويليان روشا" نجم "سيسكا موسكو" على رادار عدة أندية سعودية

القيمة السوقية له تصل إلى نحو 7 ملايين يورو.. والدوري الألماني مهتم به
البرازيلي "ويليان روشا" نجم "سيسكا موسكو" على رادار عدة أندية سعودية

كشفت تقاريرُ صحفية عن اهتمام عدة أندية سعودية باللاعب البرازيلي "ويليان روشا"، نجم "سيسكا موسكو" الروسى؛ من أجل ضمّه خلال الفترة المقبلة.

وقال الصحفي التركى "أكرم كونور" عبر حسابه الشخصي في منصة "إكس": "أبدت أنديةٌ من المملكة والدوري الألماني، والدوري التركي الممتاز، اهتمامَها بمدافع سيسكا موسكو ويليان روشا".

وانضمّ "ويليان روشا" البالغ من العمر 28 عامًا، لنادي سيسكا موسكو في سبتمبر 2022، قادمًا من بورتيمونينسي البرتغالي، وتبلغ القيمةُ السوقية له نحوَ 7 ملايين يورو.

وكان اللاعب البرازيلي قد بدأ مسيرته الكروية مع نادي فلامنغو البرازيلي في 2016، ولعب للعديد من أندية مثل غريميو.

ويليان روشا

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