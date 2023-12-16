البرازيلي "ويليان روشا" نجم "سيسكا موسكو" على رادار عدة أندية سعودية

وانضمّ "ويليان روشا" البالغ من العمر 28 عامًا، لنادي سيسكا موسكو في سبتمبر 2022، قادمًا من بورتيمونينسي البرتغالي، وتبلغ القيمةُ السوقية له نحوَ 7 ملايين يورو.