الفتح يواصل تدريباته لمواجهة "الشباب" بالكأس.. والرباعي المصاب يواصل التأهيل

واصل الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الفتح، تدريباتِه، اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة فريق الشباب، بعد غدٍ الثلاثاء، بالأحساء، ضمن منافسات الدور الـ١٦ ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس".