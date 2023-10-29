الفتح يواصل تدريباته لمواجهة "الشباب" بالكأس.. والرباعي المصاب يواصل التأهيل

واصل الفريقُ الأول لكرة القدم بنادي الفتح، تدريباتِه، اليوم الأحد؛ استعدادًا لمواجهة فريق الشباب، بعد غدٍ الثلاثاء، بالأحساء، ضمن منافسات الدور الـ١٦ ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين "أغلى الكؤوس".
وعمد المدير الفني "سلافن بيليتش" إلى إجراء تدريبات فنية وتكتيكية متنوعة ركّزت على الجوانب الدفاعية والهجومية.
فيما اختتم الجهاز الفني تدريبات اليوم بمناورة على مساحة ثلثَي الملعب، قسّم خلالها اللاعبين إلى ثلاث مجموعات تركّزت على تطبيق عدد من الجمل التكتيكية الخاصة بالمواجهة المقبلة، وتوقفت عدة مرات لإعطاء بعض النصائح والتصويبات.
وعلى صعيد متصل يواصل الرباعي "فهد الحربي، وحسن آل سليس، ونوح الموسى، ودجانيني تفاريس"، برنامجَهم العلاجي لحين عودتهم إلى التدريبات وخوض المباريات.