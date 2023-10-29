الهلال يتأهب لـ"الحزم" بتدريبات فنية وتكتيكية.. في دور الـ 16 من بطولة كأس الملك

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "الحزم" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.