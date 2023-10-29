الهلال يتأهب لـ"الحزم" بتدريبات فنية وتكتيكية.. في دور الـ 16 من بطولة كأس الملك

أنهى فريق الهلال الأول لكرة القدم، مساء اليوم تحضيراته الميدانية؛ استعدادًا لمواجهة ضيفه "الحزم" ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.
تركزت الحصة التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية، حيث فرض خلالها الجهاز الفني عددًا من التدريبات اللياقية باستخدام الكرة.
وطبق المدير الفني "خيسوس" عددًا من الجمل التكتيكية على جزء من الملعب، قبل أن يختتم "جيسوس" المران بتدريبات فنية متنوعة.
فيما شارك "ناصر الدوسري" في التدريبات الجماعية؛ وذلك بعد أن أنهى برنامجه التأهيلي.
ودخل اللاعبون فور نهاية المران للمعسكر بمقر النادي؛ تأهبًا لخوض مواجهة الغد، والتي يستضيفها ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، عند تمام الساعة التاسعة مساءً.