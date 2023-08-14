بثلاثية "مالكوم ".. الهلال يتجاوز محطة أبها في الجولة الأولى من دوري روشن

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم، فوزاً كبيراً خارج أرضه، بتغلبه على مضيفه فريق أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ضمن مواجهات الجولة الأولى من الموسم الجديد 2023/2024 لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.