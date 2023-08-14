بثلاثية "مالكوم ".. الهلال يتجاوز محطة أبها في الجولة الأولى من دوري روشن

حقق فريق الهلال الأول لكرة القدم، فوزاً كبيراً خارج أرضه، بتغلبه على مضيفه فريق أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الاثنين، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها ضمن مواجهات الجولة الأولى من الموسم الجديد 2023/2024 لمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.
بادر الهلال بافتتاح باب التسجيل من هجمة متقنة بدأها نيفيز قبل أن يمرر كرة طولية باتجاه ناصر الدوسري الذي بدوره حولها عرضية على طبق من ذهب للنجم البرازيلي مالكوم لم يتوان الأخير في إيداعها الشباك عند الدقيقة 31.
فرحة الضيوف لم تستمر سوى دقيقتين حيث تمكن أبها من تعديل النتيجة عبر التونسي سعد بقير بقذيفة صاروخية بعيدة المدى وقف الحارس عبدالله المعيوف عاجزاً عن التصدي لها لتعانق الشباك معلنة عن واحد من أجمل أهداف الموسم.
وفي مطلع الشوط الثاني عاد البرازيلي مالكوم مجدداً لزيارة الشباك بإحرازه ثاني الأهداف بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء فشل الحارس الكاميروني ديفيس إيباسي من التعامل معها بشكل صحيح لتفلت الكرة من يديه وتتابع طريقها نحو الشباك عند الدقيقة 55.
وفرض النجم البرازيلي مالكوم نفسه نجماً للقاء بتسجيله الهدف الثالث الذي من خلاله قتل حظوظ أصحاب الضيافة بالعودة بالنتيجة وذلك عندما هيأ الكرة لنفسه قبل أن يصوب تسديدة أرضية زاحفة استقرت في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى أبها في الدقيقة 77 من زمن المباراة.
بهذه النتيجة أضاف الهلال أول ثلاث نقاط في رصيده نحو المنافسة على اللقب وضعته في المركز الثاني بينما بقي رصيد أبها من دون أي نقطة في المركز الخامس عشر.