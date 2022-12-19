الشباب يكثف تحضيراته لموقعة الاتحاد .. ويحتفل بتتويج الأرجنتين بكأس العالم

وانطلقت تدريبات أبيض العاصمة بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، مساء اليوم الاثنين، بقيادة المدير الفني مورينو، استعدادًا لمواجهة الاتحاد الخميس المقبل، ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.