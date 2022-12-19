الشباب يكثف تحضيراته لموقعة الاتحاد .. ويحتفل بتتويج الأرجنتين بكأس العالم

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تحضيراته لمواجهة الاتحاد، في دور الـ 16 من مسابقة كأس الملك.
وانطلقت تدريبات أبيض العاصمة بحضور رئيس مجلس الإدارة خالد البلطان، مساء اليوم الاثنين، بقيادة المدير الفني مورينو، استعدادًا لمواجهة الاتحاد الخميس المقبل، ضمن مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين.
واشتملت الحصة التدريبية على تمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة عقب ذلك فرض المدرب على اللاعبين تدريبات فنية في منتصف الملعب، تلاها بجمل تكتيكية متنوعة، ثم أقام مناورة في منتصف الملعب، واختتم المران بتدريبات على تنفيذ ركلات الجزاء.
من جهة ثانية احتفل الشباب بحصول منتخب الأرجنتين على كأس العالم قطر 2022، مع اللاعبين الأرجنتينيين "بانيغا" و "جوانكا".