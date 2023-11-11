في دوري "روشن".. التعادل السلبي سيد الموقف بين "الاتفاق" و"الفيحاء"

واصل فريق الاتفاق الأول لكرة القدم نزيف النقاط بسقوطه خارج ميدانه في فخ التعادل السلبي أمام مضيفه الفيحاء، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على ملعب مدينة المجمعة الرياضية لحساب مباريات الجولة الـ13 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.