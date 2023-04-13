هدف زكريا سامي الأجمل في الجولة 23 من دوري روشن للمحترفين

حصل هدف زكريا سامي لاعب أبها بمرمى الباطن على جائزة أجمل أهداف الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2023 / 2022 م.
وفاز هدف زكريا سامي بجائزة الهدف الأجمل بحسب استطلاع الجماهير وفقًا لما أعلنه الحساب الرسمي للدوري روشن السعودي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" اليوم الخميس.
يُشار إلى أن الهدف سجل بطريقة مميزة بعد أن هيأ اللاعب الكرة لنفسه قبل أن يطلق قذيفة صاروخية استقرت في سقف مرمى الحارس مارتن كومبانيا.
وحصل هدف زكريا سامي ، على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (٢١٬٢٧٣ صوتًا) ، بنسبة وصلت إلى ٤٧٫٩ % من الأصوات متقدمًا على هدف المغربي مراد باتنا لاعب الفتح بمرمى الرائد الذي حل بالمرتبة الثانية بـ 27،6 % من الأصوات فيما جاء هدف الغابوني أرون بوبيندزا مهاجم الشباب بمرمى الخليج بالمرتبة الثالثة بـ ٢٤٫٦ % من الأصوات.