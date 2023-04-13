هدف زكريا سامي الأجمل في الجولة 23 من دوري روشن للمحترفين

وحصل هدف زكريا سامي ، على غالبية أصوات المشاركين في الاستفتاء والبالغ عددهم (٢١٬٢٧٣ صوتًا) ، بنسبة وصلت إلى ٤٧٫٩ % من الأصوات متقدمًا على هدف المغربي مراد باتنا لاعب الفتح بمرمى الرائد الذي حل بالمرتبة الثانية بـ 27،6 % من الأصوات فيما جاء هدف الغابوني أرون بوبيندزا مهاجم الشباب بمرمى الخليج بالمرتبة الثالثة بـ ٢٤٫٦؜ % من الأصوات.