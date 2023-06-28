"التعاون" يعلن بيع عقد لاعبه البارجوياني كاكو إلى "العين" الإماراتي

وتابع البيان: "حاولت الإدارة ومن خلال عدة اجتماعات سواء مع اللاعب أو مع وكيله إقناع اللاعب بالاستمرار من خلال تحسين عقده وتمديده بما يتناسب مع مستويات اللاعب الرائعة، خاصة وأن اللاعب يعتبر من أهم عناصر الفريق، إلا أن اللاعب كان مصرًا على المغادرة".