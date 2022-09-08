بتعادلهما سلبيًا.. الخليج والعدالة يحققان أول نقطة في دوري روشن السعودي

خيم التعادل السلبي على مواجهة الخليج وضيفه العدالة والتي أُقيمت مساء اليوم الخميس على أرضية ملعب محمد بن فهد بالدمام لحساب الجولة الثالثة من منافسات دوري روشن السعودي لكرة القدم.
فشل الفريقان في الشوط الأول من زيارة الشباك على الرغم من الفرص التي سنحت لهم للتسجيل لينتهي الشوط على وقع التعادل السلبي دون أهداف.
وفي الشوط الثاني لم يتغير الحال لتبقى النتيجة على حالها ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة ويحقق كل منهما أول نقطة له في مشواره بدوري روشن.
أضاف الخليج أول نقطة لرصيده بعد خسارتين في الجولتين الماضيتين احتل من خلالها المركز الثاني عشر كما أضاف العدالة أول نقطة لرصيده وضعته بالمركز الثالث عشر في جدول الترتيب.