بتعادلهما سلبيًا.. الخليج والعدالة يحققان أول نقطة في دوري روشن السعودي

أضاف الخليج أول نقطة لرصيده بعد خسارتين في الجولتين الماضيتين احتل من خلالها المركز الثاني عشر كما أضاف العدالة أول نقطة لرصيده وضعته بالمركز الثالث عشر في جدول الترتيب.