أجمل 3 أهداف بالجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.. تعرّف عليهم

كشف الحسابُ الرسمي لدوري روشن السعودي عبر "تويتر"، عن أجمل 3 أهداف بالجولة الـ25 من منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين؛ بحسب اختيارات الفريق الفني للرابطة.
واختارت اللجنةُ الفنية هدفَ الأرجنتيني إيفر بانيغا، لاعب الشباب، أمام الفتح، في المباراة التي فاز فيها الشباب بنتيجة "1/ 0".
ووقع اختيارها أيضًا على الهدف الذي سجله السعودي فهد الرشيدي، لاعب التعاون، أمام الاتحاد، في اللقاء الذي انتهى بفوز التعاون بنتيجة "2 /1".
وينافس أيضًا على أفضل هدف بالجولة الـ25، هدفُ البرتغالي فابيو مارتينيز، لاعب الخليج، أمام الاتفاق، الذي انتهى بفوز الخليج بنتيجة "2 /1".
ويحتلّ صدارةَ ترتيب جدول دوري روشن السعودي، نادي الاتحاد برصيد 59 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن النصر صاحب المركز الثاني.
بينما يأتى الشبابُ في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، في حين يقع الهلال في المركز الرابع برصيد 49 نقطة.