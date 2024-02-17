رغم مفاوضات التجديد.. محاولات سعودية للحصول على خدمات لاعب الريال "توني كروس"

وكان اللاعب قد بدأ مسيرته الاحترافية في 2007 مع بايرن ميونيخ، قبل أن يعار الى باير ليفركوزن في 2009 ولمدة موسم واحد، كما لعب للمنتخب الألماني في الفترة من 2010، حتى 2021.