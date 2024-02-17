رغم مفاوضات التجديد.. محاولات سعودية للحصول على خدمات لاعب الريال "توني كروس"

لا تزال أندية الدوري السعودي مهتمة بالتعاقد مع الألماني توني كروس؛ لاعب ريال مدريد الإسباني، خلال الفترة المقبلة.
وأكّد الصحفي التركي "أكرم كونور"؛ بحسابه الشخصي عبر منصة "إكس"، أن النادي الإسباني سيبدأ مفاوضاته من أجل تمديد عقد كروس حتى عام 2025، لكن اللاعب يواصل جذب اهتمام أندية الدوري الأمريكي والأندية السعودية.
سبق أن ذكرت تقارير صحفية أن الاتحاد بقيادة الأرجنتيني مارسيلو غالاردو؛ سيبدأ محاولات للتفاوض مع تونى كروس؛ خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.
ويعد توني كروس البالغ من العمر 34 عاماً، واحداً من أفضل لاعبي خط الوسط، وانضم لريال مدريد الإسباني في يوليو 2014، قادماً من بايرن ميونيخ الألماني.
وكان اللاعب قد بدأ مسيرته الاحترافية في 2007 مع بايرن ميونيخ، قبل أن يعار الى باير ليفركوزن في 2009 ولمدة موسم واحد، كما لعب للمنتخب الألماني في الفترة من 2010، حتى 2021.