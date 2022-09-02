الاتفاق يختتم تحضيراته في الجوهرة قبل مواجهة الاتحاد

أجرى الاتفاق تدريبه الأخير مساء اليوم الجمعة على ملعب رديف الجوهرة المشعة بجدة بعد الوصول ظهراً تحضيراً لمواجهة الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ2 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/23.
وكان قبل توجه النواخذة إلى ملعب رديف الجوهرة، أقام الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق محاضرة فيديو فنية في مقر المعسكر، فيما اشتمل التدريب بعد الإحماء على تمارين لياقية من خلال السرعات التنافسية، ثم تدريب الاستحواذ على الكرة على جزء من الملعب قبل أن يختتم المران بتنفيذ تدريب الكرات الثابتة والمتحركة.
وعلى صعيد متصل واصلت القائمة المختارة انتظامها في المعسكر الذي أقيم بأحد فنادق جدة إلى حين مواجهة فارس الدهناء مضيفه الاتحاد عند الساعة الـ9 من مساء يوم غدٍ السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة).