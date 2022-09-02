الاتفاق يختتم تحضيراته في الجوهرة قبل مواجهة الاتحاد

وكان قبل توجه النواخذة إلى ملعب رديف الجوهرة، أقام الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق محاضرة فيديو فنية في مقر المعسكر، فيما اشتمل التدريب بعد الإحماء على تمارين لياقية من خلال السرعات التنافسية، ثم تدريب الاستحواذ على الكرة على جزء من الملعب قبل أن يختتم المران بتنفيذ تدريب الكرات الثابتة والمتحركة.