دورة الألعاب السعودية.. "ابن جلوي" يتوج أبطال الأثقال.. و"دليل تتوج سيدات "جدة يونايتد" بالذهب

كما اختتمت عصر اليوم مباريات الدور نصف النهائي لمنافسات كرة قدم الصالات للسيدات في صالة جامعة الملك سعود، والتي أسفرت عن تأهل نادي الهلال إلى المباراة النهائية بعد الفوز المثير على فريق النصر بنتيجة 5-4، وفي المباراة الثانية، حقق فريق اليمامة الفوز على الشباب بنتيجة 6-2، وبهذه النتيجة يلتقي الهلال مع اليمامة على لقب المسابقة يوم السبت المقبل، فيما يلتقي فريقا النصر والشباب لتحديد صاحب المركز الثالث.