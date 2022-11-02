دورة الألعاب السعودية.. "ابن جلوي" يتوج أبطال الأثقال.. و"دليل تتوج سيدات "جدة يونايتد" بالذهب

تّوج الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، مدير دورة الألعاب السعودية، الفائزين بمنافسات رفع الأثقال البارالمبية والتي اختتمت منافساتها مساء اليوم الأربعاء، ضمن دورة الألعاب السعودية 2022.
وفي صالة الألعاب البارالمبية بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، اختتمت مساء اليوم منافسات رفع الأثقال البارالمبية لفئات أوزان 72 كجم للرجال، و88 كجم للرجال، وأسفرت النتائج عن فوز اللاعب إبراهيم مصطفى البراهيم بالميدالية الذهبية والمركز الأول لفئة وزن 72 كجم، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب أصيل يوسف هوساوي، ثم اللاعب طارق محمد بالغيث في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفي وزن 88 كجم للرجال، حصد اللاعب سعيد عبدالعزيز هوساوي الميدالية الذهبية والمركز الأول، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعب يحيى زكريا بواب، ثمّ جاء اللاعب متعب شوعي أبو عرضين في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وتوجت الأميرة دليّل بنت نهار بن عبد العزيز، مستشار نائب الرئيس، الأمين العام للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، نائب مدير دورة الألعاب السعودية، فريق جدة يونايتد، الفائز بالميدالية الذهبية لمنافسات كرة السلة للسيدات، في صالة نادي الهلال.
وأحرز فريق جدة يونايتد الميدالية الذهبية لمنافسات كرة السلة للسيدات، بعدما تغلب في المباراة النهائية على فريق الوحدة بنتيجة 50-42، فيما تمكّن فريق النصر من حصد المركز الثالث والميدالية البرونزية بعد الفوز في مباراة تحديد المركز الثالث على فريق الاتحاد بنتيجة 55-37، وتوّج الفائزين إلى جانب صاحبة السمو الأميرة دليّل بنت نهار، الأستاذة أضواء العريفي، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، ووكيل التخطيط والتطوير في وزارة الرياضة، والأستاذ غسان طاشكندي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة.
كما اختتمت منافسات البلياردو التي استضافها مركز بلاك دايموند بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة، وحقق اللاعب حمزة سيد الميدالية الذهبية والمركز الأول لمنافسات الرجال، تلاه في المركز الثاني والميدالية الفضية خالد الغامدي، وحلّ مارلون كانيدا في المركز الثالث والميدالية البرونزية.
وفي منافسات السيدات، حصدت اللاعبة لارا مبارك الميدالية الذهبية والمركز الأول، وجاءت اللاعبة ندى الزهراني في المركز الثاني والميدالية الفضية، وحلّت اللاعبة نجلاء النعيمي في المركز الثالث والميدالية البرونزية، وتوّج الفائزين والفائزات، شداد العمري، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وعبد العزيز العنزي الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.
كما اختتمت عصر اليوم مباريات الدور نصف النهائي لمنافسات كرة قدم الصالات للسيدات في صالة جامعة الملك سعود، والتي أسفرت عن تأهل نادي الهلال إلى المباراة النهائية بعد الفوز المثير على فريق النصر بنتيجة 5-4، وفي المباراة الثانية، حقق فريق اليمامة الفوز على الشباب بنتيجة 6-2، وبهذه النتيجة يلتقي الهلال مع اليمامة على لقب المسابقة يوم السبت المقبل، فيما يلتقي فريقا النصر والشباب لتحديد صاحب المركز الثالث.
وعلى ملاعب الاتحاد السعودي للتنس، أقيمت اليوم مباريات الدور نصف النهائي لمنافسات التنس، والتي أسفرت عن تأهل اللاعب سعود الحقباني إلى المباراة النهائية لفردي الرجال بعد تغلبه على اللاعب سليمان القاسم، وفي المباراة الثانية، فاز اللاعب عمار الحقباني إلى المباراة النهائية بعد فوزه على اللاعب راكان القعود.
وفي مسابقة فردي السيدات، تأهلت اللاعبة يارا الحقباني إلى المباراة النهائية بعد فوزها على اللاعبة سارة العبيدان، وفي المباراة الثانية تأهلت اللاعبة لارا بخاري بعد فوزها على اللاعبة زينب العبيدان.
ومن المقرر أن تقام المباريات النهائية للرجال والسيدات يوم غد الخميس.
كما أقيمت مساء اليوم منافسات الدور نصف النهائي للإسكواش والتي تقام في الأرينا بجامعة الملك سعود، وأسفرت مباريات اليوم عن تأهل اللاعب محمد آل نصفان إلى المباراة النهائية بعد تخطيه اللاعب عبدالعزيز أبورقة بنتيجة 3-0، وفي المباراة الثانية حسم اللاعب عبد الرحمن مصطفى تأهله للمباراة النهائية بفوزه على اللاعب حسين الصادق بنتيجة 3-0.
ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث عصر غد الخميس.
واختتمت اليوم منافسات الدور ربع النهائي للتايكوندو، والتي تقام في الأرينا بجامعة الملك سعود بمشاركة 64 لاعباً ولاعبة، ومن المقرر أن تقام مباريات الدور نصف النهائي والنهائي غداً الخميس.
كما اختتمت مساء اليوم منافسات الدور نصف النهائي للكرة الطائرة الشاطئية والتي تستضيفها منطقة المشجعين في النخيل مول، وستقام المباريات النهائية للرجال والسيدات غداً الخميس.
وعلى ملاعب الصالة الخضراء في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، تواصلت مباريات دور المجموعات للكرة الطائرة للرجال والسيدات، وأسفرت منافسات السيدات عن فوز الاتفاق على النهضة بنتيجة 3-0، والفيصلي على النصر بنتيجة 3-0، وفي منافسات الرجال، فاز فريق النصر على الترجي 3-0، وفاز الأهلي على الفيصلي بنتيجة 3-0.
واختتمت اليوم منافسات دور المجموعات في الريشة الطائرة والتي تقام في معهد إعداد القادة بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي، بمشاركة 32 لاعباً ولاعبة يمثلون 13 نادياً، وستقام الأدوار النهائية يوم غدٍ الخميس.
كما تواصلت منافسات السهام والتي تقام بمشاركة 48 لاعباً ولاعبة ويستضيفها ملعب الأمير فيصل بن فهد، ومن المقرر أن تختتم منافساتها غداً الخميس.
وانطلقت اليوم منافسات الشطرنج والتي تقام بمشاركة 64 لاعباً ولاعبة في مركز أركان الرياضي، وتستمر المنافسات حتى يوم 6 نوفمبر المقبل.