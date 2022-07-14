الكشف عن موقف رونالدو من العرض "الخرافي"

أثار العرض الضخم "المزعوم" الذي تلقاه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، من أحد الأندية السعودية، للرحيل عن مانشستر يونايتد خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، اهتمام وسائل الإعلام.
ووفقا لشبكة CNN في نسختها البرتغالية فالعرض السعودي يتضمن 30 مليون يورو قيمة الصفقة لمانشستر يونايتد، وراتبا سنويا يبلغ 125 مليون يورو لرونالدو في السنة، و250 مليون يورو مقابل سنتين وهما مدة العقد، و20 مليون يورو عمولة لوكيل أعماله (البرتغالي خورخي مينديز).
وكشف تقرير صحفي "برتغالي" عن موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، من إمكانية الانتقال لناد سعودي.
وأشارت صحيفة "ريكورد" البرتغالية إلى أن رونالدو رفض عرضا قيمته 270 مليون يورو للانتقال إلى الدوري السعودي.
ووصفت الصحيفة العرض بأنه "من عالم آخر" حيث سيحصل النادي الإنجليزي على 30 مليون يورو.
أما قائد منتخب البرتغال فسيحصل على راتب سنوي قيمته 125 مليون يورو بعقد مدته موسمان.
وأكدت الصحيفة أن الانتقال إلى الدوري السعودي خارج أجندة وطموحات كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وبحسب تقارير إعلامية بريطانية، فإن رونالدو يرفض الاستمرار مع يونايتد حتى نهاية عقده في صيف العام 2023، اعتراضا منه على ضعف نشاط إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية وفشل الفريق في التأهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وتنحصر دائرة الأندية الراغبة بضم رونالدو إلى صفوفها في الفترة الحالية بين نابولي الإيطالي وسبورتينغ لشبونة فريقه الأم وتشيلسي الإنجليزي.