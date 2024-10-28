"صحيفة إيطالية": مدرب المنتخب السابق "مانشيني" يقترب من تدريب روما

كشفت تقارير صحفية إيطالية، عن رغبة مسؤولي نادي روما الإيطالي في التعاقد مع مدرب المنتخب السعودي السابق روبرتو مانشيني.
وقالت صحيفة "Corriere dello Sport" الإيطالية إن مسؤولي روما منفتحون على التعاقد مع مدرب الأخضر السابق.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم أول أمس السبت، رسميًّا تعيين هيرفي رينارد مدربًا جديدًا للمنتخب السعودي بعقد حتى نوفمبر 2025.
وحقق المنتخب السعودي نتائج مخيبة لآمال محبيه في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع إندونيسيا، وفاز على الصين، وخسر أمام اليابان وتعادل مع البحرين.