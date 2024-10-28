"صحيفة إيطالية": مدرب المنتخب السابق "مانشيني" يقترب من تدريب روما

وحقق المنتخب السعودي نتائج مخيبة لآمال محبيه في مشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، بعدما تعادل مع إندونيسيا، وفاز على الصين، وخسر أمام اليابان وتعادل مع البحرين.