تستهدف أندية الدوريات الأربعة "روشن- يلو- الثانية والثالثة".. الاتحاد السعودي يتسلم جائزة فوربس

ونفذت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي خلال عام 2023 أكثر من 15 برنامجًا اجتماعيًا، كما أقامت حفل جوائز المسؤولية الاجتماعية للأندية الذي تم خلاله تكريم الأندية على الجهود التي تبذلها للمساهمة في تنمية المجتمع.