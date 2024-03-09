تستهدف أندية الدوريات الأربعة "روشن- يلو- الثانية والثالثة".. الاتحاد السعودي يتسلم جائزة فوربس
تسلم الأمين العام المساعد للشؤون الاستراتيجية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ماجد بن علي آل صاحب، جائزة فوربس الشرق الأوسط بالتعاون مع المركز الوطني للمسؤولية والدراسات، لتصنيف الاتحاد السعودي ضمن أهم 50 علامة سعودية في المسؤولية الاجتماعية.
ونفذت لجنة المسؤولية الاجتماعية في الاتحاد السعودي خلال عام 2023 أكثر من 15 برنامجًا اجتماعيًا، كما أقامت حفل جوائز المسؤولية الاجتماعية للأندية الذي تم خلاله تكريم الأندية على الجهود التي تبذلها للمساهمة في تنمية المجتمع.
وأطلقت اللجنة العديد من المبادرات والإسهامات الاجتماعية التي يقدمها الاتحاد السعودي بالتعاون مع الأندية، فضلًا عن التعاون مع الجهات ذات الصلة لإقامة المشاريع المجتمعية الدولية، بما يسهم في تعزيز أهداف الإدارة على مستوى العمل المجتمعي.
يذكر أن اللجنة أطلقت جائزة المسؤولية الاجتماعية الدورية للموسم الرياضي 2023-2024، والتي تستهدف أندية الدوريات الأربعة (روشن، يلو، الثانية والثالثة).
وتهدف الجائزة إلى إيجاد محفز دائم للعمل في مجالات مبادرات المسؤولية الاجتماعية وإبراز مبادرات الأندية ذات الجودة العالية في فترات مستمرة خلال العام، وإضافة دعم مستمر يمكن استخدامه لتغطية تكاليف بعض المباريات.