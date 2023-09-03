بعد 4 انتصارات متتالية.. الصحف العالمية عن الخسارة الكارثية للأهلي: غَرِقَ في ملعب الفتح

وقالت صحيفة "laola1" الألمانية: "هزيمة ماتياس يايسله الأولى في السعودية بمثابة كارثة؛ فبعد أربعة انتصارات متتالية، انتهت سلسلة انتصارات مدرب سالزبورج السابق، في الوقت الذي كان يحتفل فيه كريستيانو رونالدو بالفوز الساحق مع النصر".