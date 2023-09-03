بعد 4 انتصارات متتالية.. الصحف العالمية عن الخسارة الكارثية للأهلي: غَرِقَ في ملعب الفتح

تحدّثت صحف ومواقع عالمية عديدة عن أول هزيمة للأهلي هذا الموسم بقيادة المدرب الألماني ماتياس يايسله، بعد سلسلة 4 انتصارات متتالية منذ بداية الدوري السعودي.
وتعرض الأهلي مساء أمس السبت، لهزيمة ثقيلة بنتيجة (5/1)، أمام نظيره الفتح، ضمن منافسات الجولة الخامسة من منافسات دوري روشن للمحترفين.
وقالت صحيفة "laola1" الألمانية: "هزيمة ماتياس يايسله الأولى في السعودية بمثابة كارثة؛ فبعد أربعة انتصارات متتالية، انتهت سلسلة انتصارات مدرب سالزبورج السابق، في الوقت الذي كان يحتفل فيه كريستيانو رونالدو بالفوز الساحق مع النصر".
وعلّق موقع "infobae" الإسباني: "الألماني ماتياس يايسله يخسر مع الأهلي الصدارة في يوم حافل بالأهداف بالدوري السعودي، فالأهلي يتعرض لانتكاسة أولى هذا الموسم".
وكتب موقع "wiwsport": "بعد أربعة انتصارات متتالية، الأهلي يغرق على ملعب الفتح خلال منافسات اليوم الخامس من الدوري السعودي للمحترفين، وخسر بنتيجة (5- 1).
وأضاف الموقع: "مفاجأة كبيرة في البطولة السعودية، بعد تلقّي الأهلي الطَّموح صفعةً كبيرة جدًّا؛ فبعد فوزهم في مبارياتهم الأربعة الأولى هذا الموسم؛ سقط رجال يايسله من أعلى مستوى لهم.
وقالت صحيفة "footmercato" الفرنسية: "في الدوري السعودي النصر ينطلق أمام الحزم، والأهلي ينهار على ملعب الفتح؛ فلاعبو الفتح أطاحوا برجال ماتياس يايسله، لتُحسم المباراة في النهاية للفتح بنتيجة (5/1)".