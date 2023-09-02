واصل عروضه الرائعة.. النصر يمطر شباك الحزم بخماسية

وأسفر ضغط النصر المتواصل عن الوصول لشباك حارس الحزم أيمن دحمان مرة أخرى؛ إذ أضاف عبدالله الخيبري الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلاً من الضائع في الشوط الأول من تصويبه على الطائر مستغلاً خطأ فادحًا من الدفاع في إبعاد الكرة، أطلق إثرها قذيفة صاروخية، سكنت الشباك الحزماوية.