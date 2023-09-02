واصل عروضه الرائعة.. النصر يمطر شباك الحزم بخماسية

أمطر فريق النصر الأول لكرة القدم شباك مضيفه الحزم بـ5 أهداف لهدف، وذلك في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم السبت على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز الرياضية في بريدة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
دخل النصر المباراة عازمًا الوصول لمرمى شباك الحزم أولاً؛ فكان له ما أراد في الدقيقة الـ33 بواسطة عبدالرحمن غريب.
وأسفر ضغط النصر المتواصل عن الوصول لشباك حارس الحزم أيمن دحمان مرة أخرى؛ إذ أضاف عبدالله الخيبري الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدلاً من الضائع في الشوط الأول من تصويبه على الطائر مستغلاً خطأ فادحًا من الدفاع في إبعاد الكرة، أطلق إثرها قذيفة صاروخية، سكنت الشباك الحزماوية.
ومع انطلاق الشوط الثاني، ومن هجمة مرتدة، قادها مهاجم الحزم الغامبي محمد باداموسي، ووسط حصار من المدافعين، أطلق قذيفة صاروخية، استقرت في سقف مرمى حارس النصر نواف العقيدي، وذلك في الدقيقة الـ47، مقلصًا النتيجة لفريقه.
لكن النصر استعاد أفضليته مجددًا بفضل هجمة مثالية، تبادل خلالها رونالدو الكرة مع بروزفيتش، الذي بدوره مرر الكرة بينية، وصلت للنجم البرتغالي؛ ليضعها الأخير على طبق من ذهب أمام مواطنه أوتافيو الذي تكفل بوضعها في الشباك عند الدقيقة الـ57.
وأحرز "رونالدو" رابع الأهداف للنصر بتسديدة قوية، سكنت شباك أيمن دحمان في الدقيقة الـ68، فيما اختتم النجم السنغالي ساديو ماني مهرجان الأهداف بتسجيله خامس أهداف النصر من تصويبه لولبية ذكية، ركنها في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحزم عند الدقيقة الـ78 من زمن المباراة.
وبهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 9 نقاط؛ وضعته بالمركز السادس، بينما بقي الحزم في قاع الترتيب برصيد نقطتين فقط.