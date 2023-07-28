جماهير الهلال تطالب الإدارة بالتعاقد مع نيمار

وكانت قد ذكرت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، أن إدارة الهلال تبحث التعاقد عن مهاجم عالمي؛ حيث وضعت نيمار هدفًا رئيسيًّا، كما أفادت بأن الإدارة اجتمعت مع عدد من وكلاء اللاعب لبحث إمكانية اللعب بالدوري السعودي.