جماهير الهلال تطالب الإدارة بالتعاقد مع نيمار

طالبت جماهيرُ الهلال إدارةَ ناديها بالتعاقد مع البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأطلقت جماهيرُ الهلال هاشتاج "نيمار مطلب هلالي" للضغط على إدارة فهد بن نافل لضمّه خلال الموسم الجديد، لتعويض فشل صفقتَيْ: ليونيل ميسي، وكيليان مبابي.
وكانت قد ذكرت تقارير صحفية خلال الساعات القليلة الماضية، أن إدارة الهلال تبحث التعاقد عن مهاجم عالمي؛ حيث وضعت نيمار هدفًا رئيسيًّا، كما أفادت بأن الإدارة اجتمعت مع عدد من وكلاء اللاعب لبحث إمكانية اللعب بالدوري السعودي.
وشدّدت التقارير على أن الهلال مستعدٌّ لتقديم راتب سنوي للاعب البرازيلي بقيمة 200 مليون يورو، مشيرة إلى أن إدارة باريس سان جيرمان قد تطالب بـ60 مليون يورو للتنازل عن اللاعب والموافقة على بيعه للهلال.
وتعاقد الهلال خلال الميركاتو الصيفي الجاري مع البرتغالي روبن نيفيز من ولفرهامبتون، والسنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي، والصربي سيرغي سافيتش من لاتسيو الإيطالي، والبرازيلي مالكوم من زينيت سان بطرسبورغ الروسي.