الإيطالي "رودي غالبتي": صفقة "أوتافيو" للنصر تمّت

كشفت تقارير إعلامية مطلعة عن أن النصر السعودي بصدد الإعلان خلال الساعات القليلة القادمة عن صفقة جديدة.
وبحسب ما ذكر الإعلامي الإيطالي رودي غالبتي على صفحته الشخصية بموقع "x” منذ دقائق قليلة فإن صفقة انتقال اللاعب أوتافيو للنصر قد تمّت .
وذكرت تقارير سابقة أن أوتافيو سيغادر إلى النصر، ويصبح بذلك أكبر صفقة بيع لبورتو، بعد أن دفع النادي السعودي قيمة شرط الإنهاء الخاصة باللاعب البرتغالي البالغ نحو 60 مليون يورو .
وأفادت الصحيفة بأن كل ما تبقى هو تحديد المواعيد النهائية للدفع، حيث سينتقل اللاعب للنصر بعقد لمدة 3 سنوات، حيث سيحصل على ما يقرب من 40 مليون يورو .
وينتهي عقد أوتافيو إدميسلون البالغ من العمر 28 عامًا مع بورتو في يونيو 2025، وكان قد انضم إليه فى يونيو 2016، قادماً من فيتوريا غيماريش البرتغالى، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب نحو 35 مليون يورو.