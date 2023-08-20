الإيطالي "رودي غالبتي": صفقة "أوتافيو" للنصر تمّت

وينتهي عقد أوتافيو إدميسلون البالغ من العمر 28 عامًا مع بورتو في يونيو 2025، وكان قد انضم إليه فى يونيو 2016، قادماً من فيتوريا غيماريش البرتغالى، وتبلغ القيمة السوقية الحالية للاعب نحو 35 مليون يورو.