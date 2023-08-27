في افتتاح الجولة الرابعة من دوري روشن: صدارة الاتحاد في قبضة الوحدة.. و"نشوة" الهلال تُهدِّد الاتفاق

تنطلق غدًا الاثنين منافسات الجولة الرابعة من دوري روشن السعودي للمحترفين لكرة القدم بأربع مواجهات مثيرة على النحو الآتي:
الاتحاد على موعد مع مواجهة صعبة، قد تُمكّنه في حال الفوز بها من الابتعاد مؤقتًا بالصدارة التي يتشاركها مع جاره فريق الأهلي بثلاثة انتصارات كاملة، وذلك عندما يصطدم الاثنان بفريق الوحدة سادس الترتيب، وخصوصًا مع المستويات المتميزة التي يقدمها فرسان مكة في الجولات الثلاث الماضية؛ الأمر الذي يجعل عشاق كرة القدم على موعد مع مواجهة مثيرة، وتحظى بندية كبيرة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع بمكة المكرمة.
وحول هذه المواجهة يعتمد الوحدة على أربعة أجانب، أبرزهم المهاجم النيجيري أوديون إيغالو، في ظل غياب حارسه المغربي منير المحمدي والمدافع الكوستاريكي أوسكار دوارتي بسبب الإصابة، وعدم إكمال بقية الاستقطابات.
وفي المقابل، يطمح الاتحاد الذي ضرب بقوة مسجلاً ثلاثة انتصارات دون تلقي أي هدف إلى مواصلة نتائجه المميزة قبل التفرغ لمواجهة الكلاسيكو أمام الهلال الجمعة المقبلة؛ وذلك عائد إلى مجموعة الأسماء القوية التي يضمها الاتحاد، في مقدمتهم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه نغولو كانتي، والمغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي يتربع على صدارة الهدافين (4) أهداف.
من جهة أخرى ذات صلة بأهم مواجهات هذه الجولة، سيبحث الهلال ثالث الترتيب عن فوز جديد عندما يستقبل الاتفاق الذي يتشارك معه بسبع نقاط على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض. وبالرغم من التعثر الهلالي أمام الفيحاء في ثاني جولات الدوري إلا أنه يسير بصورة جيدة على مستوى الأداء؛ فقد تمكن من تجاوز الرائد في مباراته الأخيرة برباعية نظيفة.
ويفتقد الهلال جهود لاعبه الجديد ونجم الهجوم البرازيلي نيمار لعدم الجاهزية، ولاعب الوسط الصربي سافيتش بسبب الإيقاف، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي المصاب، لكنه يمتلك ترسانة من النجوم، يتقدمهم مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي سجل أول أهدافه في ظهوره الأول، والبرتغالي روبن نيفيش، والبرازيلي مالكوم فيليبي، والحارس المغربي ياسين بونو، إلى جانب اللاعبين المحليين المتميزين (ياسر الشهراني ومحمد كنو وسالم الدوسري)، والبقية.
وعلى صعد الفريق الاتفاقي، بعد البداية القوية له بقيادة الإنجليزي الدولي جوردان هندرسون، وحصوله على العلامة الكاملة في أول جولتين، إلا أن تشكيلة مدرب الفريق الإنجليزي ستيفن جيرارد سقطت في فخ التعادل أمام الخليج، ولكن تظل آمال جماهير الفريق كبيرة، وتنتظر أن يسجل فريقها موسمًا أكثر تميزًا وحضورًا عن المواسم الفائتة، التي لم يكن الاتفاق من الفرق المنافسة على اللقب أو حتى المراكز المتقدمة في سلم الترتيب خلالها.
يلتقي فريق أبها والفيحاء في أبها، ثم مباراة فريقَي الرائد والرياض في بريدة في ختام مباريات اليوم الأول من الجولة الرابعة من منافسات دوري المحترفين.