في افتتاح الجولة الرابعة من دوري روشن: صدارة الاتحاد في قبضة الوحدة.. و"نشوة" الهلال تُهدِّد الاتفاق

وعلى صعد الفريق الاتفاقي، بعد البداية القوية له بقيادة الإنجليزي الدولي جوردان هندرسون، وحصوله على العلامة الكاملة في أول جولتين، إلا أن تشكيلة مدرب الفريق الإنجليزي ستيفن جيرارد سقطت في فخ التعادل أمام الخليج، ولكن تظل آمال جماهير الفريق كبيرة، وتنتظر أن يسجل فريقها موسمًا أكثر تميزًا وحضورًا عن المواسم الفائتة، التي لم يكن الاتفاق من الفرق المنافسة على اللقب أو حتى المراكز المتقدمة في سلم الترتيب خلالها.