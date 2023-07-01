ضمن المرحلة الأولى من الإعداد.. انطلاق تدريبات الاتفاق .. والمسحل يعايد الفريق

وقبل بداية التدريب عقد حاتم المسحل نائب رئيس النادي اجتماعًا بالفريق في قاعة المؤتمرات بالنادي، بارك خلاله بعيد الأضحى المبارك، متمنيًا أن اللاعبين قد قضوا إجازة ممتعة مع الأهل، لكي يكونوا على أتم استعداد لتقديم موسم مميز بإذن الله، مشددًا على أهمية مضاعفة الجهود من البداية لإنجاح فترة الإعداد للموسم الجديد.