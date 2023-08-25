رونالدو يواصل كتابة التاريخ بوصوله للهاتريك الـ63 في مسيرته

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة الأرقام القياسية في مسيرته بالملاعب الكروية؛ وذلك بوصوله إلى الهاتريك رقم 63 في مشواره الممتد على مدار قرابة عشرين عامًا.
وقاد البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر لتحقيق انتصاره الأول في الدوري السعودي هذا الموسم بفوزه العريض على مضيفه الفتح 5-0 أمس الجمعة، وذلك في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي للمحترفين.
وجاء الهاتريك رقم 63 في مسيرة الأسطورة البرتغالي في مباراة فريقه النصر أمام الفتح مسجلاً بذلك الهاتريك الثالث له في المسابقة.
وأصبح النجم البرتغالي أكثر لاعب في الدوري السعودي تسجيلاً للهاتريك منذ أول مشاركة له في المسابقة في يناير الماضي، بواقع ثلاثة "هاتريك"، كما أنه أكثر مَن سجل خلال الفترة ذاتها في المسابقة (17 هدفًا).