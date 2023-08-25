رونالدو يواصل كتابة التاريخ بوصوله للهاتريك الـ63 في مسيرته

وأصبح النجم البرتغالي أكثر لاعب في الدوري السعودي تسجيلاً للهاتريك منذ أول مشاركة له في المسابقة في يناير الماضي، بواقع ثلاثة "هاتريك"، كما أنه أكثر مَن سجل خلال الفترة ذاتها في المسابقة (17 هدفًا).