"ثنائي أمريكي" متحمس لانطلاقة بطولة السعودية الدولية للقولف 2023

وأضاف "واتسون" أنه سعيد بالعودة إلى ملعب ونادي رويال غرينز مرة أخرى، وتحدث عن جاهزيته للمنافسة على اللقب، قائلًا: "أحب هذا الملعب، وليس فقط بسبب تقديمي أداءً جيدًا على أرضيته في العام الماضي، فالرياح هنا تُصعّب عليك الأمور بشكل أكبر، وهو ما يتطلب منك تسديد ضربات بدقة عالية، وهو ملعب جميل فعلًا وفي حالة مميزة، أشعر بأني جاهز ولائق بدنيًا، ولكن سيكون التحدي الحقيقي هو الجانب الذهني، فالعودة للمنافسة بعد توقف استمر لمدة 8 أشهر؛ بسبب الإصابة هو أمر صعب، ولكني مستعد وجاهز للمنافسة بدون أدنى شك".