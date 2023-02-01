"ثنائي أمريكي" متحمس لانطلاقة بطولة السعودية الدولية للقولف 2023

عبّر كُل من بروكس كيبكا وبوبا واتسون عن حماسهما واستعدادهما التام للمشاركة في منافسات أكبر بطولات الجولة الآسيوية في روزنامة موسم 2023، بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة، وبرعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية، والتي ستنطلق يوم غد الخميس وتستمر لمدة 4 أيام، ويستضيفها ملعب ونادي رويال غرينز بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية.
كما أوضح الثنائي الأمريكي الفائز ببطولات كبرى في عالم القولف في مؤتمر صحفي عقدته اللجنة المنظمة للبطولة بمشاركة مواطنيهما هارولد فارنر حامل اللقب، والنجم فيل ميكيلسون، أنهما في حالة بدنية ممتازة حاليًا، على الرغم من الصعوبات التي واجهتهما في الموسم الماضي من إصابات وانقطاع عن المنافسات لمدة طويلة.
وأضاف "واتسون" أنه سعيد بالعودة إلى ملعب ونادي رويال غرينز مرة أخرى، وتحدث عن جاهزيته للمنافسة على اللقب، قائلًا: "أحب هذا الملعب، وليس فقط بسبب تقديمي أداءً جيدًا على أرضيته في العام الماضي، فالرياح هنا تُصعّب عليك الأمور بشكل أكبر، وهو ما يتطلب منك تسديد ضربات بدقة عالية، وهو ملعب جميل فعلًا وفي حالة مميزة، أشعر بأني جاهز ولائق بدنيًا، ولكن سيكون التحدي الحقيقي هو الجانب الذهني، فالعودة للمنافسة بعد توقف استمر لمدة 8 أشهر؛ بسبب الإصابة هو أمر صعب، ولكني مستعد وجاهز للمنافسة بدون أدنى شك".
في حين قال بروكس كيبكا: "متشوق للعودة للعب مرة أخرى بعد أن تعافيت بشكل جيد، وهو ما يجعلني أشعر بأني أستطيع تقديم أداء مميز وتوظيف إمكانياتي الكاملة بشكل أفضل وأنا متحمس لهذا الأمر، وأنا مستعد لبدء صفحة جديدة يمكنني فيها اللعب بالطريقة التي أعلم بأني أمتلك ما يلزم لتحقيقها وهو ما نجحت في القيام به عندما كنت في حالة صحية مثالية".
وذكر "ميكيلسون" الفائز بلقب 6 بطولات كبرى في عالم القولف بأن مستواه الحالي يختلف كليًا عن العام الماضي، والذي يرى أنه كان حالة استثنائية، حيث لم يكن في الوضع الأنسب على الصعيد الشخصي مع انطلاقة الموسم وفي منتصفه كذلك، وأوضح أنه تدرّب مؤخرًا بشكل جيد في موطنه وعلى استعداد لعكس ذلك المستوى في منافسات البطولة المرتقبة، والتي يبلغ مجموع جوائزها 5 ملايين دولار أمريكي.
أما بطل النسخة الماضية "فارنر" فأكّد أنه سيعمل للدفاع عن لقبه بكل قوة، مشيرًا إلى امتلاكه لذكريات جميلة في ملعب ونادي رويال غرينز، ورغبته في تكرار إنجازه السابق، وتحقيق اللقب للمرة الثانية على التوالي.
كما عُقد مؤتمر صحفي آخر بحضور المصنف الثالث عالميًا الأسترالي كاميرون سميث، وقال فيه: "شعور رائع أن ينطلق الموسم الجديد، وأن تبدأ المنافسات من ملعب ونادي رويال غرينز الذي يُعتبر اختبارًا جيدًا للجميع، حيث تلعب الرياح دورًا مؤثرًا، وعليك التحكم بالكرة بشكل كبير. الملعب جميل للغاية ويبدو في حالة مميزة". وأضاف سميث: "الذهاب إلى مختلف الدول حول العالم ونشر رياضة القولف هو أمر رائع، هذه ثالث زيارة إلى المملكة بالنسبة لي، ويمكنك أن تلاحظ التطور الذي حدث خلال السنوات الثلاث الأخيرة".
وبالإضافة للأسماء أعلاه، ستضم قائمة المشاركين في بطولة السعودية الدولية المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة برعاية سوفت بنك للاستشارات الاستثمارية ما يقارب 120 لاعبًا من نُخبة لاعبي القولف وأفضل المواهب في الجولة الآسيوية والفائزين بالبطولات الكبرى، مثل: داستن جونسون، وبرايسون ديشامبو، وكاميرون سميث، وباتريك ريد، إلى جانب المحترفين السعوديين عثمان الملا وفيصل سلهب وسعود الشريف.