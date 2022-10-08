في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يضرب برينتفورد بخماسية

كسب فريق نيوكاسل الإنجليزي الأول لكرة القدم نظيره برينتفورد بنتيجة ثقيلة (5-1)، ضمن الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.
وأحرز برونو جيمارايش هدفَيْن؛ ليقود نيوكاسل إلى الفوز 5-1؛ ويتقدم إلى المركز الخامس بعد عام واحد ويوم واحد من استحواذ تحالف بقيادة السعودية على النادي.
واعتقد برايان مبومو لاعب برينتفورد أنه افتتح التسجيل في الدقيقة العاشرة، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد بسبب وجود إيفان توني في موقف تسلل في بناء الهجمة.
لكن بعد 11 دقيقة تمكَّن جيمارايش من افتتاح التسجيل بضربة رأس قوية بعد كرة عرضية متقنة من كيران تريبيير في الدقيقة الـ21.
وأضاف جاكوب ميرفي هدفًا ثانيًا بعد فترة قصيرة وسط معاناة دفاع برينتفورد، مستفيدًا من تمريرة كالوم ويلسون.
وقلص توني الفارق من ركلة جزاء بعد لمسة يد من دان بيرن، لكن جيمارايش أضاف هدفه الثاني، ثم سجل ميجيل ألميرون هدفًا، وهز إيثان بينوك الشباك بطريق الخطأ في مرماه ليخرج نيوكاسل بانتصار كبير.
وبات نيوكاسل خامسًا برصيد 14 نقطة، وبفارق أربع نقاط عن برينتفورد صاحب المركز الـ12.
يُذكر أن نيوكاسل سيحل ضيفًا على مانشستر يونايتد الأحد المقبل، بينما يلاقي برينتفورد نظيره برايتون الجمعة المقبلة.