في الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.. نيوكاسل يضرب برينتفورد بخماسية

وقلص توني الفارق من ركلة جزاء بعد لمسة يد من دان بيرن، لكن جيمارايش أضاف هدفه الثاني، ثم سجل ميجيل ألميرون هدفًا، وهز إيثان بينوك الشباك بطريق الخطأ في مرماه ليخرج نيوكاسل بانتصار كبير.