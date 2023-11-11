دوري روشن للمحترفين: النصر يعبر محطة الوحدة بثلاثية ويواصل مطاردة الهلال

يُذكر أن حكم المباراة كان قد ألغى هدفَين للنصر، الأول للاعب تاليسكا في الدقيقة الـ62، والثاني لعبدالرحمن غريب في الدقيقة الـ90+7، وذلك بعد الرجوع لتقنية الـ VAR.