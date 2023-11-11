دوري روشن للمحترفين: النصر يعبر محطة الوحدة بثلاثية ويواصل مطاردة الهلال

حقَّق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الفوز على شقيقه الوحدة في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.
وانتهت المباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الـ13 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين بفوز النصر بثلاثة أهداف لهدف.
أهداف المباراة سجلها اللاعب تيليس في الدقيقة الـ11، وعبدالإله العمري في الدقيقة الـ39، ورونالدو في الدقيقة الـ49، قبل أن يقلص أنسيلمو النتيجة بهدف لصالح الوحدة في الدقيقة الـ81.
يُذكر أن حكم المباراة كان قد ألغى هدفَين للنصر، الأول للاعب تاليسكا في الدقيقة الـ62، والثاني لعبدالرحمن غريب في الدقيقة الـ90+7، وذلك بعد الرجوع لتقنية الـ VAR.
وبتلك النتيجة يرفع النصر رصيده من النقاط إلى النقطة الـ31، في حين توقَّف رصيد الوحدة عند النقطة الـ16.