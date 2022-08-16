الدولية "إيثار حيان" أول لاعبة في تايكوندو "الهلال"

من جانبها، قدمت "إيثار" شكرها لرئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، للجهود التي قدمها لها حتى وصلت لصفوف المنتخب، مشيرةً إلى أن اهتمامه صنع أكثر من فريق نسائي.