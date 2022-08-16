الدولية "إيثار حيان" أول لاعبة في تايكوندو "الهلال"

وقّعت الدولية إيثار محمد حيان، في كشوفات نادي الهلال كأول لاعبة في الفريق النسوي للتايكوندو، بحضور مشرفة الألعاب النسائية بالنادي روح العرفج، وستكون اللاعبة إيثار نواة لتكوين فريق نسائي بالنادي، وسبق وأن مثلت المنتخب السعودي في جميع فئاته.
من جانبها، قدمت "إيثار" شكرها لرئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد شداد العمري، للجهود التي قدمها لها حتى وصلت لصفوف المنتخب، مشيرةً إلى أن اهتمامه صنع أكثر من فريق نسائي.
وأضافت: "الشكر موصول للكابتن عبدالمنعم الخواهر على استضافتي بنادي السلام للمشاركة في العديد من البطولات الدولية وإعدادي للمنافسات"، لافتة إلى أن الكابتن سامي محمد هو من صنعها كلاعبة.
وتمنت التوفيق مع مدرب الهلال الحالي الكابتن مشعل الدوسري أفضل مدرب في الموسم الماضي، وأسأل الله أن أكون عند حسن الظن وأحقق ميداليات دولية وعالمية للنادي والمنتخب.