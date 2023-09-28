للمرة الرابعة تواليًا.. المملكة تستضيف بطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب"

ويشارك في النسخة المقبلة من البطولة العالمية 12 فريقاً، يمثلون 10 دول، إلى جانب مشاركة ممثلي المملكة العربية السعودية؛ وهما فريقي "الخليج والنور"، وهي المشارمة الثانية لهما في البطولة، بعد أن شارك النور في النسخة ما قبل الماضية "جدة 2021م"، فيما شارك الخليج في النسخة الماضية الـ 15 من البطولة، والتي أقيمت في الدمام 2022م، وحقق فيها المركز السادس عالمياً.