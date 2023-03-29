دائرة الحكام تؤكد: ركلة جزاء لاعب الاتحاد "حمدالله" أمام الفتح باطلة

قالت دائرة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم عبر قناتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، أمس الأربعاء، إنه لا صحة لركلة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح المغربي عبد الرزاق حمدالله، لاعب فريق الاتحاد أمام الفتح، في الجولة الـ21 من دوري روشن السعودي.
ووصفت دائرة الحكام خلال استعراضها لأبرز الحالات التحكيمية في لقاء أبها والنصر، قرار الحكم بعدم احتسابه ركلة جزاء لأبها عند الدقيقة 54 بالصحيح، خلال حالتي المهاجم مع الحارس والمدافع ضمن الجولة ذاتها، إضافة إلى صحة قرار الحكم مع حالة كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 17.
وشددت الدائرة على صحة قرار حكم مباراة الهلال أمام الاتفاق بعدم احتسابه ركلة جزاء لصالح سعود عبد الحميد لاعب الأزرق عند الدقيقة 84.