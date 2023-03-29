دائرة الحكام تؤكد: ركلة جزاء لاعب الاتحاد "حمدالله" أمام الفتح باطلة

ووصفت دائرة الحكام خلال استعراضها لأبرز الحالات التحكيمية في لقاء أبها والنصر، قرار الحكم بعدم احتسابه ركلة جزاء لأبها عند الدقيقة 54 بالصحيح، خلال حالتي المهاجم مع الحارس والمدافع ضمن الجولة ذاتها، إضافة إلى صحة قرار الحكم مع حالة كريستيانو رونالدو عند الدقيقة 17.