صافرة أوروغوايانية تضبط مواجهة الرائد والاتحاد.. وآل شهدان يدير لقاء الاتفاق والباطن

واختار الاتحاد السعودي الحكم الوطني ممدوح آل شهدان لقيادة مباراة الاتفاق وضيفه الباطن، ضمن ذات الجولة والمقررة الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث سيعاونه كل من عبدالرحيم الشمري كمساعد أول ومحمد وزي مساعد ثانٍ، في حين ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف سلطان الحربي وبمساعدة من أحمد العتيق.