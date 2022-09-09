صافرة أوروغوايانية تضبط مواجهة الرائد والاتحاد.. وآل شهدان يدير لقاء الاتفاق والباطن

عين الاتحاد السعودي لكرة القدم طاقم تحكيم من أمريكا الجنوبية لإدارة مباراة الرائد وضيفه الاتحاد والمقررة اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة الثالثة لدوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2022/2023.
حيث سيتولى الحكم الأوروغواياني أندريس ماتونتي قيادة المباراة كحكم للساحة، على أن يعاونه مواطناه نيكولاس تاران ومارتن سوبي فيما يتولى أندريس كونها إدارة غرفة الفيديو بمساعدة من الحكم السعودي عيسى الخيبري.
واختار الاتحاد السعودي الحكم الوطني ممدوح آل شهدان لقيادة مباراة الاتفاق وضيفه الباطن، ضمن ذات الجولة والمقررة الجمعة على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، حيث سيعاونه كل من عبدالرحيم الشمري كمساعد أول ومحمد وزي مساعد ثانٍ، في حين ستكون غرفة الفيديو تحت إشراف سلطان الحربي وبمساعدة من أحمد العتيق.