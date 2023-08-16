الشباب يعاود تحضيراته استعداداً لمواجهة الوحدة.. وفحوصات طبية لـ "تمبكتي"

بدأ المدرب برنامجه التدريبي بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة، ثم أدى اللاعبون بعض التدريبات الفنية في منتصف الملعب، قبل أن يختتم المدرب حصته التدريبية بمناورة في كامل الملعب، وذلك استعدادًا لمواجهة الوحدة يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية في دوري روشن السعودي للمحترفين.