الشباب يعاود تحضيراته استعداداً لمواجهة الوحدة.. وفحوصات طبية لـ "تمبكتي"

عاود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مساء اليوم الأربعاء، تحضيراته بعد عودة اللاعبين من راحة ليوم أمس منحت لهم من قبل المدير الفني الهولندي "كايرز".
بدأ المدرب برنامجه التدريبي بمحاضرة فنية عبر الفيديو استعرض من خلالها عددًا من الأمور الفنية والتكتيكية، عقب ذلك أخضع اللاعبين لتمارين إحماء وتسخين ولياقية بإشراف مدرب اللياقة، ثم أدى اللاعبون بعض التدريبات الفنية في منتصف الملعب، قبل أن يختتم المدرب حصته التدريبية بمناورة في كامل الملعب، وذلك استعدادًا لمواجهة الوحدة يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الثانية في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وشهدت التدريبات الجماعية مشاركة اللاعب السنغالي حبيب ديالو في أول ظهور له مع الفريق، وينتظر أن يغادر معه إلى مدينة الطائف بعد إكمال إجراءات تسجيله غدًا الخميس.
وتابع التدريبات رئيس مجلس الإدارة خالد آل ثنيان، بحضور نجمي الشباب السابقين سعود السمار ورمزي العصيمي.
وعلى صعيد المصابين يخضع المدافع حسان تمبكتي صباح غدٍ لفحوصات طبية يتأكد من خلالها إمكانية مشاركته في لقاء الوحدة من عدمه، بعد خروجه مصابًا في لقاء الأخدود الماضي، فيما يواصل الثنائي هتان باهبري ورياض شراحيلي برنامجهما العلاجي في العيادة.