بينهم 5 لاعبين بالدوري السعودي.. تقرير برازيلي يرصد أغلى 25 انتقالاً هذا الموسم

وجاء بالمركز السادس النجم البرازيلي نيمار، الذى انضم للهلال هذا الموسم قادماً من باريس سان جيرمان مقابل 90 مليون يورو (480.8 مليون ريال برازيلي)، فيما احتل المركز الـ16 البرتغالي أوتافيو المنضم إلى النصر، قادما من بورتو مقابل 60 مليون يورو (320.5 مليون ريال برازيلي).