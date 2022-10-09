مواجهات نارية في المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.. تعرف على القرعة

وجاءت بطولة يورو 2024 بمجموعات متوازنة عدا المجموعة الثالثة التي تضم إيطاليا وإنجلترا طرفي نهائي يورو 2020 معًا بجانب أوكرانيا، ويستضيف منتخب ألمانيا البطولة بالإضافة إلى تأهل 20 منتخبًا ليصبح عددهم 21، بينما يلعب 12 منتخبًا ملحقًا فيما بينهم ليتأهل 3 منتخبات، ويكتمل عدد منتخبات البطولة (24 منتخبًا). وتم تقسيم 53 منتخبًا على عشر مجموعات، حيث يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى يورو 2024.