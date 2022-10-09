مواجهات نارية في المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة لأمم أوروبا 2024.. تعرف على القرعة

جاءت قرعة التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا "يورو 2024" متوازنة، وتنظم ألمانيا نسخة يورو 2024 خلال الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو من نفس العام.
وجاءت بطولة يورو 2024 بمجموعات متوازنة عدا المجموعة الثالثة التي تضم إيطاليا وإنجلترا طرفي نهائي يورو 2020 معًا بجانب أوكرانيا، ويستضيف منتخب ألمانيا البطولة بالإضافة إلى تأهل 20 منتخبًا ليصبح عددهم 21، بينما يلعب 12 منتخبًا ملحقًا فيما بينهم ليتأهل 3 منتخبات، ويكتمل عدد منتخبات البطولة (24 منتخبًا). وتم تقسيم 53 منتخبًا على عشر مجموعات، حيث يتأهل أول منتخبين من كل مجموعة مباشرة إلى يورو 2024.
قرعة تصفيات يورو 2024 جاءت كالتالي:
المجموعة الأولى: إسبانيا - أسكتلندا - النرويج - جورجيا - قبرص.
المجموعة الثانية: هولندا - فرنسا - إيرلندا - اليونان - جبل طارق.
المجموعة الثالثة: إيطاليا - إنجلترا - أوكرانيا - مقدونيا الشمالية - مالطا.
المجموعة الرابعة: كرواتيا - ويلز - أرمينيا - تركيا - لاتفيا.
المجموعة الخامسة: بولندا - التشيك - ألبانيا - جزر الفارو - مولدوفا.
المجموعة السادسة: بلجيكا - السويد - النمسا - أذربيجان - إستونيا.
المجموعة السابعة: المجر - صربيا - مونتينجرو - بلغاريا - ليتوانيا.
المجموعة الثامنة: الدنمارك - فنلندا - سلوفينيا - كازاخستان - أيرلندا الشمالية - سان مارينو.
المجموعة التاسعة: سويسرا - رومانيا - كوسوفو - بيلاروسيا - أندورا - "إسرائيل".
المجموعة العاشرة: البرتغال - البوسنة والهرسك - أيسلندا - لوكسمبورج - سلوفاكيا - ليتشتينشتين.