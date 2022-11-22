"المستحيل ليس سعودياً".. فيفا يبرز مسيرة الأخضر المونديالية: بصموا على ملاحم كبيرة

بعبارة "المستحيل ليس سعودياً" ألقى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الضوء على مسيرة المنتخب السعودي في تاريخ مشاركته بنسخ كأس العالم المختلفة، وذلك قُبيل خوض الأخضر مباراته الأولى في دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022 أمام الأرجنتين اليوم.
ونشر الحساب الرسمي لبطولة كأس العالم فيديو عبر تويتر، يستعرض من خلاله مسيرة السعودية في المشاركات السابقة، وعلّق: المستحيل ليس سعودياً.. الصقور الخضر بصموا على ملاحم كبيرة في تاريخ كأس العالم FIFA.. ما توقعاتك لهم في قطر 2022؟
كما نشر الحساب مقطع فيديو رصد خلاله لحظات تاريخية في #كأس_العالم_FIFA لن تمحى من ذاكرة الجمهور السعودي.
وفي تغريدة أخرى قال الحساب: "القائد جاهز للمعركة.. إلى أي مدى يستطيع سلمان الفرج قيادة المنتخب السعودي في كأس العالم؟".
ويضرب الاخضر اليوم موعداً مع منتخب الأرجنتين، بقيادة نجمه ليونيل ميسي، على ملعب "لوسيل"، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخباً من مختلف قارات العالم.