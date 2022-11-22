"المستحيل ليس سعودياً".. فيفا يبرز مسيرة الأخضر المونديالية: بصموا على ملاحم كبيرة

ويضرب الاخضر اليوم موعداً مع منتخب الأرجنتين، بقيادة نجمه ليونيل ميسي، على ملعب "لوسيل"، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة بنهائيات كأس العالم التي تستضيفها قطر خلال الفترة الحالية وتستمر حتى 18 ديسمبر المقبل بمشاركة 32 منتخباً من مختلف قارات العالم.