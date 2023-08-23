غدًا في جدة.. الأخضر السعودي يواجه البحرين في نهائي غرب آسيا للكرة الطائرة

تقام غدًا الخميس المباراةُ النهائية لبطولة غرب آسيا للكرة الطائرة تحت 19 سنة، في نسختها الأولى، التي تجمع المنتخب السعودي وشقيقه المنتخب البحريني، وذلك عند الساعة الخامسة مساء، وستكون الجماهير على موعد مع الإثارة والمتعة في ظل الإمكانيات التي يملكها الفريقان.
أجرى المنتخب السعودي مرانَه اليوم الأربعاء استعدادًا لمواجهته المرتقبة أمام المنتخب البحريني بمشاركة جميع اللاعبين، وقد ركز مدرب الأخضر، الصربي زدينكو، على النواحي التكتيكية واللياقية، ووضح التفاهم والانسجام بين اللاعبين.
من جهته طلب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للكرة الطائرة الدكتور خالد الزغيبي، من اللاعبين، تقديمَ المستوى المأمول، والتركيز داخل الملعب.
وتابع: "أتمنى من الجماهير السعودية كما عودتنا الحضور للملعب ومؤازرة ومساندة المنتخب في لقاء الغد، وأنا على ثقة كبيرة أن اللاعبين على قدر المسؤولية في تحقيق نتيجة إيجابية بإذن الله .
وتقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع بين الكويت ولبنان، عند الثالثة عصرًا، ومباراة تحديد المركزين الخامس والسادس جمع الإمارات والأردن الواحدة ظهرًا.
فيما تقام مباراة قطر وسوريا لتحديد المركزين السابع والثامن الساعة 11 صباحًا.