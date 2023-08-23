غدًا في جدة.. الأخضر السعودي يواجه البحرين في نهائي غرب آسيا للكرة الطائرة

تقام غدًا الخميس المباراةُ النهائية لبطولة غرب آسيا للكرة الطائرة تحت 19 سنة، في نسختها الأولى، التي تجمع المنتخب السعودي وشقيقه المنتخب البحريني، وذلك عند الساعة الخامسة مساء، وستكون الجماهير على موعد مع الإثارة والمتعة في ظل الإمكانيات التي يملكها الفريقان.