مع ختام دور المجموعات.. أرقام وحقائق لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.. تعرَّف عليها

حقَّقت النسخة الأولى من بطولة كأس العالم ™FIFA التي تُقام في الشرق الأوسط أرقامًا ووقائع بارزة مع نهاية دور المجموعات أمس، بدءًا بعدد الحضور الذي وصل إلى 2.45 مليون مشجع، أي ما يصل إلى 96% من سعة الملاعب، بما يتخطى أرقام النسخة الماضية من البطولة التي وصلت إلى 2.17 مليون.
واستضاف ملعب لوسيل العدد الأكبر من الجماهير في تاريخ البطولة منذ نسخة 1994م. وقد وصل هذا العدد إلى 88.966 مشجعًا في مباراة الأرجنتين والمكسيك. وعلى أرض الملعب أيضًا عكست بطولة كأس العالم FIFA الصورة الجميلة للتنافسية في كرة القدم؛ فللمرة الأولى تتأهل منتخبات من جميع القارات إلى الدور ثُمن النهائي، ثلاثة منها تابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (أستراليا، اليابان وكوريا الجنوبية)، وهو رقم قياسي للاتحاد بعد أن وصل منتخبان فقط في نسخة 2002 و2010م.
كما أنها المرة الثانية التي يتأهل بها منتخبان إفريقيان (السنغال والمغرب) إلى دور الـ16 بعد المرة الأولى في نسخة 2014م.
كذلك شهدت النسخة الحالية وجود الحكمة الفرنسية ستيفاني فرابار، التي لم تكن المرأة الأولى التي تتولى التحكيم في بطولة كأس العالم FIFA فحسب، بل شكَّلت إلى جانب نوزا باك وكارن دياز ثلاثيًّا نسائيًّا، هو الأول الذي يتولى إدارة مباراة.
كذلك سجَّل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقمًا قياسيًّا جديدًا في مباراته ضد غانا، وأصبح اللاعب الأول الذي يسجل في خمس نسخ مختلفة من بطولة كأس العالم.
وأيضًا سجلت الكثير من المباريات أرقامًا قياسية من حيث عدد المشاهدات في بلادها، وأصبحت المواجهة بين إنجلترا والولايات المتحدة الأمريكية الأكثر مشاهدة على الشاشات الأمريكية.