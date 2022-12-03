مع ختام دور المجموعات.. أرقام وحقائق لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022™.. تعرَّف عليها

واستضاف ملعب لوسيل العدد الأكبر من الجماهير في تاريخ البطولة منذ نسخة 1994م. وقد وصل هذا العدد إلى 88.966 مشجعًا في مباراة الأرجنتين والمكسيك. وعلى أرض الملعب أيضًا عكست بطولة كأس العالم FIFA الصورة الجميلة للتنافسية في كرة القدم؛ فللمرة الأولى تتأهل منتخبات من جميع القارات إلى الدور ثُمن النهائي، ثلاثة منها تابعة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم (أستراليا، اليابان وكوريا الجنوبية)، وهو رقم قياسي للاتحاد بعد أن وصل منتخبان فقط في نسخة 2002 و2010م.