"النصر" و"الاتفاق" مهتمان بالمدافع البلجيكى "جيسون ديناير"

كشف موقع "footmercato" الفرنسي أن البلجيكي جيسون ديناير لديه عرضان من أندية الدوري السعودي بعد أن غادر نادي ليون الفرنسي هذا الصيف.
وقال الموقع الفرنسي إن اللاعب البلجيكي لديه عرضان أحدهما من النصر، وآخر من الاتفاق الذي قدم عرضًا لديناير لمدة 4 سنوات.
وكانت تقارير سابقة قد ذكرت أن هناك اهتمامًا من الأندية الإنجليزية بديناير، بالإضافة إلى فياريال وفالنسيا وإشبيلية وأندية نابولي وتورينو الإيطاليين وستاد رين الفرنسي.
وعقد النصر خلال فترة الانتقالات الجارية العديد من الصفقات حيث تعاقد مع المدرب رودي غارسيا، وأيضًا مع الحارس ديفيد أوسبينا، بالإضافة إلى ضم المدافع جيسلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.