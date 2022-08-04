"النصر" و"الاتفاق" مهتمان بالمدافع البلجيكى "جيسون ديناير"

وعقد النصر خلال فترة الانتقالات الجارية العديد من الصفقات حيث تعاقد مع المدرب رودي غارسيا، وأيضًا مع الحارس ديفيد أوسبينا، بالإضافة إلى ضم المدافع جيسلان كونان، ولاعب الوسط البرازيلي لويس جوستافو.